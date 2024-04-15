Narkotik polisinden zehre geçit yok

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 21 şahsa adli işlem yapılırken, 3 şahıs da tutuklandı.

Narkotik polisinden zehre geçit yok
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 21 şahsa adli işlem yapılırken, 3 şahıs da tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-14 Nisan tarihleri arasında yapılan 10 operasyonun sonucunda 21 şahsa yasal işlem yapılırken, 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda narkotik madde, uyuşturucu ile uyarıcı haplar ve 1 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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