Melikgazi'de Baharla Birlikte Ağaç Dikim Sezonu Başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu projelerin 2025 yılı için önemli olduğunu belirtti. Başkan Palancıoğlu, "2025 yılı Melikgazi yılı olacak demiştik. 'Fidan değil ağaç dikiyoruz' diyerek çınar ağaçlarını toprakla buluşturuyoruz. Farklı bir teknikle yola zarar vermeyecek şekilde çınar ağaçları dikiyoruz ve bu sayede Melikgazi'ye en az 15 yıl kazandırıyoruz," dedi.

İlçede parklarda, kavşaklarda ve refüjlerde ağaç dikimine devam ettiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "Baharın gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarımız hız kesmeden sürecek. Temel hedefimiz ilçemizi ağaçlandırmak ve estetik olarak daha güzel bir görünüme kavuşturmaktır," ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesi, süs bitkileri, ışıklandırma ve peyzaj çalışmalarıyla da ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. 2025 yılının park ve bahçelerin yılı olacağını belirten belediye, şehir merkezini her gün daha da güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.