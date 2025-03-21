Kayseri'de kapanan 260 mahalle yolu açıldı

‘Beyaz Altın’ olarak nitelendirilen karın yoğun yağışı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve merkezde büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla gece gündüz demeden çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 1, Bünyan’da 12, Develi’de 6, Felahiye’de 6, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 12, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 85, Sarıoğlan’da 5, Sarız’da 25, Talas’ta 6, Tomarza’da 15, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar ilçesinde 2 olmak üzere 1624 kilometrelik yol ağında 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIMA AÇTIĞI MAHALLE SAYISI 260’A YÜKSELDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde kent genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürürken ekipler, kırsal kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 260 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yollar tekrar kapanırken, Bünyan’da 4, Pınarbaşı’da 25, Sarız’da 7 ve Tomarza’da 15 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, merkezde ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.