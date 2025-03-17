Kayseri'de kar bekleniyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı hava durumu raporuna göre, salı günü en yüksek sıcaklık 18 dereceyi bulurken, çarşamba günü sıcaklığın 4 dereceye düşmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor. Kar yağışının perşembe ve cuma günleri de devam edeceği tahmin ediliyor.

Kayseri merkezde hava durumu ise şu şekilde;

Salı: En yüksek sıcaklık 18, en düşük 5 derece.

Çarşamba: En yüksek sıcaklık 4, en düşük 0 derece.

Perşembe: En yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık -7 derece.

Cuma: En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık -8 derece.