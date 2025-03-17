Kayseri'de kar bekleniyor

Kayseri'de sıcak hava yerini soğuk havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek ve kentte kar yağışı etkili olacak.

Kayseri'de kar bekleniyor

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı hava durumu raporuna göre, salı günü en yüksek sıcaklık 18 dereceyi bulurken, çarşamba günü sıcaklığın 4 dereceye düşmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor. Kar yağışının perşembe ve cuma günleri de devam edeceği tahmin ediliyor. 

Kayseri merkezde hava durumu ise şu şekilde;
Salı: En yüksek sıcaklık 18, en düşük 5 derece.
Çarşamba: En yüksek sıcaklık 4, en düşük 0 derece.
Perşembe: En yüksek sıcaklık 2, en düşük sıcaklık -7 derece.
Cuma: En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık -8 derece.

Haber Merkezi

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