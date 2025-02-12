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Kayseri'de kar tatili beklentisi boşa çıktı: Eğitime devam

Geçtiğimiz hafta yaşanan 2 günlük kar tatili sonrası Çarşamba günü (bugün) için de eğitim camiası tarafından beklenen kar tatiline Valilik son noktayı koydu.

Kayseri'de kar tatili beklentisi boşa çıktı: Eğitime devam

Kayseri Valiliği, 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) için hava koşulları göz önüne alınarak okulların tatil edilmediğini duyurdu.

Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürürken öğrencilerin merakla beklediği kar tatili hakkında Kayseri Valiliği tarafından yazılı bir açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre okulların 12 Şubat Çarşamba günü (bugün) tatil edilmeyeceği belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 12.02.2025 Çarşamba günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin Resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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