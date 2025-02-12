Kayserispor 'Çirkin ve kötü tezahürat'tan yine PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, taraftarının Konyaspor maçındaki tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF tarafından Süper Ligin 23’üncü hafta PFDK sevkleri açıklandı. Yapılan açıklamada, “Hukuk Müşavirliği’nce 11.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. Kayserispor Kulübü’nün 08.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Konyaspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.