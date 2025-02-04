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  • Milletvekili Çopuroğlu Sanayicilerin yanında: Dahilde İşleme Rejimi sorunu masada

Milletvekili Çopuroğlu Sanayicilerin yanında: Dahilde İşleme Rejimi sorunu masada

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge'deki sanayicilerin sıkıntılarına çözüm aramaya devam ediyor. Sık sık bölgedeki sanayicilerle bir araya gelen Çopuroğlu, iş insanlarından gelen talepleri yerinde değerlendiriyor.

Milletvekili Çopuroğlu Sanayicilerin yanında: Dahilde İşleme Rejimi sorunu masada

Önceki görüşmesinde, sanayicilerin bölge içi satışlardan alınan kurumlar vergisi konusunu ele alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirmişti. Çopuroğlu'nun bu girişimi sayesinde sanayicilerin yaşadığı sıkıntının önümüzdeki günlerde çözüme kavuşacağı belirtiliyor.

Bu seferki ziyaretinde, sanayicilerden gelen dahilde işleme rejimi sorununu gündeme getiren Çopuroğlu, sanayicilerin yaşadığı sorunlarla yakından ilgilendi. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağını belirten Çopuroğlu, sanayicilere ilgili bakanlıklarla birebir görüşme yapacaklarının sözünü verdi. Üretime ve istihdama katkı sağlayan herkesi desteklediğini dile getiren Çopuroğlu, sanayicilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

 

Haber Merkezi

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