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Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber etraf beyaza büründü. Ekipler yolları açık tutmak için çalışma başlattı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi günü Kayseri genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışının yer yer (1400 m ve üzeri) kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İHA
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