Kayseri'de Kara Gün: Aynı gün iki engelli vatandaş iki ayrı kazada hayatını kaybetti

Akülü Araçtaki Engelli Vatandaş Ağır Yaralandı, Hastanede Hayatını Kaybetti

İlk kaza, Kocasinan ilçesi İldem Beyazşehir Mahallesi’nde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli vatandaşa, M.D. (52) idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş Makinesi Engelli Vatandaşı Ezdi

Talas ilçesi Örencik Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşen ikinci olayda, iş makinesi bir engelli vatandaşı ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz vatandaşın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Her iki kaza için de soruşturma başlatıldı. Şehirde derin üzüntüye neden olan bu kazalar, trafik güvenliği ve iş makinelerinin dikkatli kullanımı konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.