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İş makinesinin altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde iş makinesinin altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Olay, saat 15:00 sıralarında Talas ilçesi Örencik Mahallesinde meydana geldi. İş makinasının ezdiği engelli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz vatandaşın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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