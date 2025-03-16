  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Akça Sokak'ta yaşanan trajik olay, bir ailenin hayatını kararttı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ile Mustafa Ahmad (4) zehirlendi.

Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Yakınları Tarafından Baygın Halde Bulundular

Bir süre sonra eve gelen yakınları, anne ve çocuklarını baygın halde bulup dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, cenazeler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir'
"Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir"
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Hulusi Akar’dan Almanya’da Ziyaret Turu: Köln’de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Yazar Arslantaş: 'Türkiye bölgesel güçtür'
Yazar Arslantaş: 'Türkiye bölgesel güçtür'
Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0
Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0
Hunat Camii'nde Türkiye'de bir ilk: İşaret diliyle hutbe
Hunat Camii’nde Türkiye’de bir ilk: İşaret diliyle hutbe
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!