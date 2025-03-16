Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Akça Sokak'ta yaşanan trajik olay, bir ailenin hayatını kararttı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle yabancı uyruklu anne Meysa Ahmad ve çocukları Dağha (3) ile Mustafa Ahmad (4) zehirlendi.
Yakınları Tarafından Baygın Halde Bulundular
Bir süre sonra eve gelen yakınları, anne ve çocuklarını baygın halde bulup dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, cenazeler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.