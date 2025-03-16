Kayseri'de Karbonmonoksit Faciası: Anne ve İki Çocuğu Hayatını Kaybetti

Yakınları Tarafından Baygın Halde Bulundular

Bir süre sonra eve gelen yakınları, anne ve çocuklarını baygın halde bulup dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, cenazeler kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.