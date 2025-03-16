Ziya Gökalp'te 2500 kişilik iftar

Ziyagöklap ‘ta binlerce kişinin katıldığı iftar programında, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar, drone ile havadan görüntülendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı iftar programında, herkes birlikte aynı sofrada oruçlarını açtı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Kıymetli Hemşehrilerim, Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah sağlıkla, huzurla Ramazan’ı tamamlamayı, bayrama erişmeyi ve nice nice Ramazanlara ve bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Bugün, geleneksel mahalle iftarlarımızda Ziyagöklap Mahallesi’nde sizlerle birlikteyiz. Ramazan’ın bereketini soframızda paylaşıyoruz. Huzur iklimi içinde, birlik ve beraberlik içerisinde büyüklerimiz, ablalarımız, abilerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız, gençlerimiz ve küçük evlatlarımızla hep beraberce, bir millet olmanın ve bir milletin evlatları olmanın gereği olarak birlikte iftar açıyoruz. Rabbim, inşallah nice nice iftarları, bayramları huzur içerisinde yapmayı nasip eylesin. Bu cennet vatanın ay yıldızlı bayrağının gölgesinde, huzur iklimi içinde bir arada olmak dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, iftar vaktinin feyzini Kayserililerle yaşamanın huzur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise Erciyesevler Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.