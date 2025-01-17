Kayseri'de Karne Heyecanı: 315 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, bu dönemi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Bugün Melikgazi İlçemiz Mehmet Miraboğlu İlkokulu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci kanaat döneminin karne törenini hep birlikte gerçekleştirdik. Bu yıl Kayseri’deki bin 126 okulumuzda yaklaşık 315 bin öğrencimiz eğitim-öğretim faaliyetlerine katıldı. Yaklaşık 13 bin sınıfta görev yapan 23 bin öğretmenimizle birlikte bu süreci verimli bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Esen, özellikle Türkiye vizyonu ile hazırlanan maarif modelinin ilk yılına vurgu yaparak, "Maarif modeliyle başladığımız eğitim-öğretim sürecinin yarı yılını başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bize eşlik eden 23 bin öğretmenimize ve tüm personelimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Kayseri'deki öğrenciler, başarılı bir dönemi geride bırakarak tatilin tadını çıkaracak olmanın heyecanıyla karnelerini aldı.