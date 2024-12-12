Kayseri’de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 258 bin 312 TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GYİH) rakamlarını açıkladı. Buna göre; 2023 yılında ülkemizde Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek payı 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lirayla alan İstanbul, en yüksek gayrisafi hasılata ulaştı ve toplam gayrisafi yurt içi hasıla payı %30,4 ile aldı. Ankara 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ile İzmir izledi. Kayseri bu sıralamada 2023 yılında kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 258 bin 312 TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarken 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde yükseldi.