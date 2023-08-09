Kayseri'de koltuk fabrikasında yangın
Kayseri'de koltuk üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- 09.08.2023 19:00
- Güncelleme: 09.08.2023 19:34
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Kayseri’de koltuk üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde koltuk üretimi yapılan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.
İHA
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