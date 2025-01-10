Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı
Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Bakarcak Mahallesi'nde, 9 Ocak 2025 tarihinde Ş.D. isimli şahsın hayvan ağılından çalınan 4 küçükbaş hayvan olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olayına karışan ve çaldıkları hayvanları satan 3 şahıs tutuklandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, meydana gelen faili meçhul küçükbaş hayvan hırsızlığı olayını aydınlatmak için yaptığı araştırma sonucunda; Ö.O., A.K. ve B.S. isimli şahısların motosiklet ve araç kullanarak hayvanları çaldığını tespit etti. Şüpheliler yakalanarak ifadelerinde çaldıkları hayvanları Sarıoğlan İlçesi Ömerhacılı Mahallesi'nde ikamet eden E.K. isimli şahsa 15 bin TL karşılığında sattıklarını itiraf etti.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda; çalınan 4 küçükbaş hayvan, sahibi Ş.D.'ye teslim edilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.