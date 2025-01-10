Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, meydana gelen faili meçhul küçükbaş hayvan hırsızlığı olayını aydınlatmak için yaptığı araştırma sonucunda; Ö.O., A.K. ve B.S. isimli şahısların motosiklet ve araç kullanarak hayvanları çaldığını tespit etti. Şüpheliler yakalanarak ifadelerinde çaldıkları hayvanları Sarıoğlan İlçesi Ömerhacılı Mahallesi'nde ikamet eden E.K. isimli şahsa 15 bin TL karşılığında sattıklarını itiraf etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda; çalınan 4 küçükbaş hayvan, sahibi Ş.D.'ye teslim edilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.