Talas'ın 'Çanakkale Müzesi' 1. Yılını Gururla Kutluyor

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konakta yer alan müze, her yaştan ve her kesimden vatandaşı ağırlamayı sürdürüyor. Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi gören müze, ziyaretçileriyle dolup taşıyor. 30 Ağustos'ta müze, günlük ziyaretçi sayısında rekor kırarak 3 bin 580 kişiye ev sahipliği yapmıştı. Ziyaretçiler, sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve o günlere gidiyormuş gibi heyecanlandıklarını belirtiyorlar.

Müzede 6 bin parça orijinal eser bulunuyor ve ziyaretçileri adeta Çanakkale Savaşı’nın içine çekiyor. Bina içinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu yer alıyor. Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair pek çok özel eser, müzede sergileniyor. Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi de ücretsiz olarak gezilebiliyor. Müzenin yanında bulunan binada genişletme çalışmaları da devam ediyor.