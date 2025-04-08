Kayseri'de Kültür Sanat Dolu Hafta Sonu Etkinlikleri

Kayseri'de bu hafta sonu, kültür ve sanat dolu etkinlikler hazırlanıyor. 12 Nisan Cumartesi günü, Türk Sanat Müziği tutkunları için özel bir konser düzenlenecek. Kent Korosu, saat 19.30'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak ve katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Kayseri'de Kültür Sanat Dolu Hafta Sonu Etkinlikleri

Ertesi gün, 13 Nisan Pazar günü ise miniklere yönelik eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirilecek. Mikrobik ve Gribik adlı müzikal çocuk oyunu, saat 12.00 ve 15.00’te iki seans olarak Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. Genel Sanat Yönetmeni Murat Özdeniz’in yönetiminde miniklerin keyif alacağı bir performans bekleniyor.

Kayseri’nin farklı yaş gruplarından halkını bir araya getiren bu etkinlikler, Ramazan ayının ardından kültür ve sanat faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğünün bir göstergesi. Etkinlikler, katılımcılara ücretsiz olarak sunulacak. Daha fazla bilgi almak için 0 352 232 20 40 veya 666 38 01 numaralı telefonlardan iletişime geçilebilir.

Haber Merkezi

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