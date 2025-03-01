Kayseri'de Kültürel Miras Güçleniyor: Kültür Merkezi ve İl Kültür Müdürlüğü Yenileniyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Merkezi'nde devam eden onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen projede, Kayseri’nin kültürel altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme süreci başlatıldı.

Böhürler “Kayseri, tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayıyla ayrılan 30 milyon TL bütçeyle yürütülen bu yenileme çalışmaları, şehrimizin kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. I. Alaaddin Keykubat Salonu, II. Kılıç Arslan Salonu, Galeri Salonu ve diğer alanlar modernize edilerek sanat ve kültür etkinlikleri için daha donanımlı hale getiriliyor” dedi.

Kayseri Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerde Öncü Olacak

Projeyle birlikte Kayseri Kültür Merkezi’nin şehrin kültür-sanat hayatındaki rolünün daha da güçleneceğini belirten Böhürler, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kayseri’nin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

“Kültür-sanat etkinlikleri, şehirlerin kimliğini güçlendiren, toplumsal birlikteliği sağlayan önemli unsurlardan biri. Bu çalışmalar tamamlandığında Kayseri, kültürel ve sanatsal etkinliklerde daha iddialı bir noktaya gelecek” diyen Böhürler, projeye katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

