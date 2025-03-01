Beşiktaş- Kayserispor: 2-0

Kayserispor Süper Ligin 26'ncı haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 skorla mağlup oldu.

Beşiktaş- Kayserispor: 2-0

Beşiktaş, Süperlig’in 26. Haftasında sahasında Kayserispor’u ağırladı. Mücadele 2-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 90+5’inci dakikasında Beşiktaş’a penaltı verildi ve Beşiktaş skoru 2-0’a yükseltti.

GOL… Dk. 45 Joao Mario attı, Beşiktaş öne geçti… Kayserispor’un köşe vuruşundan sonra Cardoso’dan topu çalan Rashica takımını kontratağa kaldırdı. Orta alanın sağında topu alan Rafa hemen solunda olan Ciro’ya pasını verdi. Ciro hiç beklemeden, ceza sahası yayının solundan ceza alanına koşu yapan Mario’yu gördü. Topu kontrolüne alan Mario, sol ayağının üstüyle hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

GOL.. Dk 90+7 Semih attı, Beşiktaş farkı 2’ye çıkarttı… Penaltıda topun başına geçen Semih, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0. Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor 4 maç sonra kaybetti.

MAÇIN KİMLİĞİ 
STAD: Tüpraş 
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Osman Gökhan Bilir, Erkan Akbulut
KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali (Dk 71 Carole), Ali Karimi (Dk 81 Talha), Kartal Kayra, Cardoso, Bourabia (Dk 71 Ackah), Mane (Dk 46 Ramazan Civelek), Nazon (Dk 77 Bahoken)

BEŞİKTAŞ: Mert- Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain (Dk 57 A. Hadziametovic), Rafa (Dk 87 Tayyip), Rashica (Dk 58 K. Arroyo), Mario (Dk 68 E. Muçi), Ciro İmmobile (Dk 68 Semih)

GOLLER: Dk. 45 Joao Mario, Dk 90+7 Semih (Beşiktaş) 
SARI KART: C. Mane, Bourabia (Kayserispor)

Haber Merkezi

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