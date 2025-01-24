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  • Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu bağlantısı çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu bağlantısı çalışmaları devam ediyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan yeni yol çalışması, İldem ve Gesi yönlerine alternatif ulaşım imkânı sunarken, Kuzey Çevre Yolu bağlantısıyla şehrin trafik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu proje, şehir içi trafiği rahatlatmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu bağlantısı çalışmaları devam ediyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine ve alternatif yolların oluşturulmasına imkân tanıyacak. Projede, İldem Şht. J. Onb. Hakan Türk Caddesi ile 3220. caddeyi Kuzey Çevre Yolu’na bağlayacak bir güzergâh oluşturuluyor. Bu bağlantı ile özellikle İldem TOKİ ve Gesi yönüne seyahat eden vatandaşlar için yeni bir alternatif yol sağlanacak. Projenin, sadece şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlamasının yanı sıra çevre yolu bağlantıları sayesinde trafiğin de önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.

Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları

Projenin 2 bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhı, altyapı ve üstyapı çalışmalarından sonra bisiklet yolları, kaldırımlar ve aydınlatma sistemleriyle tamamlanacak. Yeni yol, yalnızca motorlu taşıtlar için değil, aynı zamanda yayalar ve bisikletliler için de güvenli bir ulaşım imkânı sağlayacak. Yolda yapılacak olan aydınlatmalar ise gece ulaşımını daha güvenli hale getirecek.

Ulaşımda Konfor ve Kolaylık

Projenin, Kayserililer için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlama adına büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı ile birlikte Melikgazi ve çevresindeki mahallelerdeki trafik yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların günlük ulaşım süreleri kısalacak ve şehir içindeki yaşam kalitesi artacak. Projenin tamamlanmasının ardından, Kayseri’nin ulaşım ağına önemli bir katkı daha sağlanmış olacak.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar da yapılan çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Haber Merkezi

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