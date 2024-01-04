Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 tır birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde makaslayarak karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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  • 04.01.2024 19:22
  • Güncelleme: 04.01.2024 22:16
Kayseri'de makaslayan tır karşı şeride geçti: 3 tır birbirine girdi, 3 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarız ilçesinde makaslayarak karşı yola geçen tır, 2 tır ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kahramanmaraş karayolu İncemağara mevkiinde meydana gelen kazada, makaslayarak karşı şeride geçen tıra 2 tır çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de 3 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kazaya karışan tırları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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