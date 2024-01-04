Melikgazi’de belediye başkan adayları şekilleniyor

Mart ayında yapılacak olan yerel seçim için siyasi partilerde hareketlilik başladı. AK Parti’de Melikgazi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Gökhan Ülke ismi üzerine durulurken Saadet Partisi’nden Göker Gözütok’un aday olacağı konuşuluyor. İYİ Parti’de ise Sedat Kılınç ismi öne çıkıyor. AK Parti bu Pazar günü (7 Ocak 2024) İstanbul’da, önümüzdeki hafta ise Ankara’da tüm adaylarını açıklamış olacak. AK Parti’nin açıklamasından sonra muhalefet partisi CHP’de yavaş yavaş adaylarını duyuracak.