Melikgazi'de belediye başkan adayları şekilleniyor
Yerel seçim süreci yaklaşırken siyasi partilerde hareketlilik başladı. Kayseri'nin ilçeleri de şekilleniyorken en büyük ilçe olan Melikgazi'de adaylıklar netleşiyor.
- 04.01.2024 18:26
- Güncelleme: 04.01.2024 18:26
Mart ayında yapılacak olan yerel seçim için siyasi partilerde hareketlilik başladı. AK Parti’de Melikgazi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Gökhan Ülke ismi üzerine durulurken Saadet Partisi’nden Göker Gözütok’un aday olacağı konuşuluyor. İYİ Parti’de ise Sedat Kılınç ismi öne çıkıyor. AK Parti bu Pazar günü (7 Ocak 2024) İstanbul’da, önümüzdeki hafta ise Ankara’da tüm adaylarını açıklamış olacak. AK Parti’nin açıklamasından sonra muhalefet partisi CHP’de yavaş yavaş adaylarını duyuracak.
1ha
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