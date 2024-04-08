Kayseri'de mezarlıklar bayrama hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmelerine imkân sunuyor.

Büyükşehir belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda gerekli hazırlıkları yaparak tedbir alıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Büyükkılıç’ın, Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmeleri için verdiği talimatları doğrultusunda kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yapıyor. Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görev yapan ekipler mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma başlattı. Mezarlıklar Birim Sorumlusu Murat Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Memduh başkanımızın önderliğinde her alanda olduğu gibi mezarlık hizmetleri de 7 gün 24 saat devam etmektedir. Arife günü ve bayramın birinci günü 80 personel ile görev yapmaktayız” dedi. 17 hizmet aracı ile ücretsiz vatandaşa mezarlık içerisinde ring yapılacağını söyleyen Erdoğan, “10 adet cenaze aracımızla, hocalarımızla, saha personelimizle ve mezarlık içerisinde yaşanacak yoğunluklara talebe cevap verebilmek adına 17 adet hizmet aracımızla mezarlık içerisinde ring yapacağız. Arife ve bayram gününde cenazesi olan vatandaşların da işlemlerini hızlı bir şekilde görebilmek adına hizmetimiz devam etmektedir” diye konuştu. Ayrıca, Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği’nde bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir’e ait araçlarla engelli ve yaşlılara ücretsiz hizmet verilecek.

Öte yandan, zabıta ekipleri de Arife Günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı’nda kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek.