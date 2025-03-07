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Kayseri'de Moğol tufanından kalan esinti: Hatıroğlu Cami

1271 Yılında Moğol/İlhanlı Emiri Hatıroğlu Eşref Bey tarafından yaptırılan bu camii, Amele Pazarı olarak bilinen kavşağın güney köşesinde bulunmakta.

Kayseri'de Moğol tufanından kalan esinti: Hatıroğlu Cami

Kayseri’nin en yoğun kullanılan bir yol güzergahında bulunan, dıştan bakılınca yapı itibariyle hantal fakat minare uç yapısı itibarıyla kısa ve özgün görünümüyle dikkat çeker. Depremde zarar gören minarenin şerefeden yukarı kısmı 1836 yılında yapılmıştır. Yine bu yıllarda camiye, Selçuklu yapılarında olmayan bir son cemaat mahalli eklenmiştir.

Dönem itibarıyla Moğolların egemenlik kurduğu dönemde yapılan bu camiden hiçbir eser kalmamıştır, Moğollardan eser kalmadığı gibi. Kayseri’de Moğollara karşı direniş ve Moğolların kıyımı nedeniyle bu dönemde Moğol uzantısı İlhanlılar dönemine ait pek fazla eser yoktur. Sivas’ta bulunan görkemi İlhanlı eserlerinin hiçbir esamesi Kayseri’de gözükmez.

İç yapısı itibarıyla taş işçiliği ile yapılmış mihrabı dışında kalan tüm duvarlar sıvayla kapatılarak beyaza boyanmış ve yeni dönemde sütun kemerlerine bir kısım dekoratif işlemeler yapılmıştır. Yaklaşık 100 metrekarelik caminin fil ayağı köşe sütunları üzerinde küçük bir kubbesi bulunmaktadır.

Kuzey dış cephesinden üç kemerli bölümden girilen caminin her bir cephesinde birer çift simetrik pencere bulunmaktadır.

Kayseri'de Moğol tufanından kalan esinti: Hatıroğlu Cami

Yeni ve temiz halıları üzerinde yaklaşık 50 kişilik bir cemaatle kıldığımız teravih namazından önce cemaatin içinden müezzin çıkmayınca, yatsının farzına İmam kendisi kamet getirerek başladı. Kısa Surelerin okunduğu teravih cemaatinin bir çoğu yoldan geçen veya otobüs durağında bekleme durumunda olan insanlardan oluşuyordu.

Haber Merkezi

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