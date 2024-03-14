Kayseri'de nadir bulunan otomatik tabanca ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, nadir bulunan ve üretimi yapılamayan Çek Cumhuriyeti menşeli CZ 25 marka tam otomatik tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de nadir bulunan otomatik tabanca ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, nadir bulunan ve üretimi yapılamayan Çek Cumhuriyeti menşeli CZ 25 marka tam otomatik tabanca ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve istihbarat birimleri tarafından şüpheli 2 ayrı araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, arama yapıldı. Yapılan aramada nadir bulunan ve üretimi yapılamayan Çek Cumhuriyeti menşeli CZ 25 marka tam otomatik tabanca ile 77 adet silah üst kapağı ve namlusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de nadir bulunan otomatik tabanca ele geçirildi
İHA
Kayseri Gündem

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