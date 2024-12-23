Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 11 Kişi tutuklandı
Kayseri'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 günlük çalışmaları sonucunda 63 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve 11 kişi tutuklandı.
Ekipler, operasyon sırasında toplam 358,04 gram narkotik madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Toplamda 24 operasyonun gerçekleştirildiği bu süreçte, uyuşturucu suçlarına karışan kişilere karşı hızlı ve etkili bir müdahale yapıldı.
Gözaltına alınan 63 kişiden 11'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, Kayseri'de narkotik suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.