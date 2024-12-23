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Galatasaray - Kayserispor Maçında Sahaya Atlayan Taraftar Krizi

Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanan maçta, ikinci yarıda yaşanan beklenmedik bir olay heyecanı doruğa çıkardı. Sahaya giren bir Kayserispor taraftarı, Galatasaraylı oyuncularla fotoğraf çektirince ortalık karıştı. Bu durum, Kayserispor Kapalı Kale tribün liderlerinden Ahmet Dirgenali'yi çileden çıkardı.

Galatasaray - Kayserispor Maçında Sahaya Atlayan Taraftar Krizi

Sinirlerine hakim olamayan Dirgenali, sahaya atlayarak taraftara saldırdı. Güvenlik güçleri hızla müdahale ederek her iki kişiyi de sahadan çıkardı. Olayın ardından Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Dirgenali'ye destek çıkarak onu yanına aldı ve stattan birlikte ayrıldılar.

Bu sıra dışı olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Emniyet güçleri, Dirgenali'yi gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Maçtaki bu gergin anlar, futbol dünyasında uzun süre konuşulacağa benziyor.

Haber Merkezi

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