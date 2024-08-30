Milletvekili Ersoy'dan 'Çamurda mı dep çamura!' paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımla dikkat çekti. Milletvekili Ersoy, Kayseri’de bazı kötü kalplilerin olduğuna dikkat çektiği paylaşımda, “Çukura itilmeye layık olanlar öğrencilik yıllarımdan beri aşina olduğum, bir parçası olmaktan onur duyduğum Kayseri’nin güzel sokakları bazı kötü kalpli, yılan dillilerin fısıltılarıyla kirletilmek istenmekte. Farklı dünya görüşlerine sahip olan Kayseri’deki yaşça büyüklerime dahi saygı göstermeyi kendime şeref kabul ettim çünkü büyüklerin, gençlerin yolu açık olsun, kolay olsun diye rehberlik eden kişiler olduğuna her zaman inanmak istedim. Oysaki bu günlerde onların, bizim yani tüm Kayseri’deki gençlerin yolunu açmaktan ziyade çukurlar ve tuzaklar kurduklarını ne yazık ki geç de olsa öğrendim. Kendini Kayseri’nin sahibi olarak gören bu kişilere söyleyeceğim tek söz, doğru koşullarda verdiğimiz bu mücadeleyi sahip oldukları çirkinliklerle asla örtemeyecekleridir. Bir büyüğümün geçmişte bana verdiği şu nasihatin ne kadar değerli olduğunu şu anda çok daha iyi anladım. Bana şöyle demişti: “Büyüklerine saygı göstermelisin, onlar yolun kolay olsun diye senin için yolu açarlar. Fakat onların çukura düştüklerini görürsen ne yapman gerektiğini şimdiden öğrenmelisin.” Gecemizi gündüzümüze katarak verdiğimiz bu mücadeleye eleştirecek hiçbir şey bulamayıp sadece bu adam Kayserili bile değil diyerek arkamdan konuşmayı, daha doğrusu kendinizi küçültmeyi ne zaman bırakacaksınız? Heyecanınızı kaybetmişsiniz. Kapalı kapılar ardında dedikodu yapmaktan bir adım ileri gidemeyen aslında zavallı kişilersiniz. Biz Kayseri gençleri olarak tarihin kaydettiği her büyük başarının heyecanın zaferi olduğunu biliyoruz. Dedikodularınızla heyecanımızı bitiremezsiniz. Bu şekilde davranmaya devam ederseniz Kayseri’nin şanlı geleceğine bizimle beraber asla yürüyemeyeceksiniz. Şunu asla unutmayın: Bizim gibi dava adamları bize sıkıntı yaşatan şartları melanet bucağı değil, ana kucağı olarak kabul ederiz. Yazımın başında da belirttiğim gibi, layık olmayanların çukura nasıl itileceğini bir büyüğümün bana verdiği nasihatten anlamıştım. Bizler başarının şerefini paylaşmayı en iyi bilenlerdeniz. Ancak bu alçakgönüllü tavrımızı saflık olarak görenleri ise tek hamlede layık oldukları çukurun içine atmayı herkesten de iyi biliriz” ifadelerine yer verdi.