Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu söylerken, yeni 5 yılda da çocuklara birbirinden özel projeler hazırladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü kuruluş yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında Cumhuriyet’in temelinin atıldığı bu özel günün Türkiye Cumhuriyeti Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç’tan çocuklara özel projeler

Okuyan ve okutan şehir Kayseri mottosuyla donanımlı, eğitimli bir nesil için Kayseri’yi kütüphanelerle donattıklarını ifade eden Büyükkılıç, çocuklara özel projeleri şöyle sıraladı:

“‘Ağaç yaşken eğilir’ sözüne uygun olarak yavrularımızın eğitimi, öğretimi ve gelişmesi için çocuk kütüphaneleri açıyoruz. Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yanı sıra, diğer kütüphanelerimizde de çocuklarımıza özel alanlar yer alıyor. Kitap Kafemizi Büyükşehir Belediyemiz yanındaki alanda hayata geçireceğiz. İldem Çocuk Kütüphanesi ve Keykubat Semt Kütüphanesi projelerimiz de çocuklarımız ve gençlerimiz için hazırlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alan çocuklara özel muhteşem bir fuar ve şenliğimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor. ‘Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda’ sloganı ile çocuklar için okullarında beslenme desteği sunacağız. Çocuk kütüphanelerimiz ile yavrularımızı hayata hazırlarken, ailelerimizi de unutmuyor, ebeveynlerin güvenle bırakacakları Çocuk Kreşi projemizi de hayata geçiriyoruz. Belediyemizce Bilişim Akademisi ve Teknoloji Hangarı projelerini hayata geçireceğiz. Yine belediyemizce gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunması, yeni hobiler kazanması ve verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla gençlik oyunları festivali düzenlenecek. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu’na (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri’ye yakışacak projelerden birisi olan Spor Köyü projesini de hayata geçireceğiz. Kısacası, her şey çocuklarımız için, her şey Kayseri için diyoruz.”

“Hepsini sevgiyle kucaklıyorum”

Geleceğin mimari olarak gördükleri çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Büyükkılıç, mesajında, “23 Nisan, hem bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü, hem de dünyayı yönetecek olan çocuklarımıza armağan edilen bir gündür. Geleceğe dair umut olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Başta, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.