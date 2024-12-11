Milletvekili Cıngı, 'Erciyes'e gelmek için 17 Sebep' konulu basın toplantısı düzenlendi

Toplantının başlangıcında, Isparta’daki helikopter kazasında şehit olan 6 Türk Silahlı Kuvvetleri personelini anarak taziyelerini dile getiren Cıngı, TBMM Bütçe Çalışmaları nedeniyle cenaze törenine katılamadığı Kayserili hemşerimiz Tuğgeneral İsa Baydilli’yi de rahmet ve saygıyla yad ederek ailesine ve Türk Milletine baş sağlığı diledi. Milletvekili Cıngı, konuşmasında Türkiye’nin turizmde mevsimsellik engelini ortadan kaldırarak turizmden 12 ay boyunca faydalanabilmesinin kış turizmi potansiyelinin değerlendirilerek ülkemizin muhtelif şehirlerinde bulunan kayak merkezlerinde doğru bir alt yapı oluşturmak suretiyle mümkün olacağını söyledi. Milletvekili Cıngı konuyla ilgili, “Toplantımıza başlamadan önce dün Isparta’daki helikopter kazasında şehid olan 6 silahlı kuvvetler personeli için üzüntülerimi bildiriyor milletimize taziye dileklerimi iletiyorum. Özellikle de bugün bütçe görüşmelerinden dolayı cenaze merasimine iştirak edemediğimiz, Kayseri şehitliğine defnedilen hemşehrimiz Tuğgeneral İsa Baydilli’nin ailesine sabırlar; değerli hemşehrilerime başsağlığı diliyor, şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet temenni ediyorum. Bugün sizlere kış sporlarının ve kış turizminin öneminden, Türkiye’nin kış turizmi potansiyelinden ve bu sektördeki en değerli markalarımızdan birisi olan, Kasım ayı sonunda kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi’nden bahsetmek istiyorum. Kış turizmi, küresel düzeyde ekonomiye büyük katkılar sağlayan bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Her yıl milyonlarca turist, kayak, snowboard, snowkite denilen paraşüt kayağı, buz pateni, kızak, curling ve kar raftingi gibi kış spor aktiviteleri için dünyanın farklı bölgelerine seyahat etmekte, bu da turizm gelirlerini artırmanın yanı sıra istihdam imkanlarını da çeşitlendirmektedir. Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki dağlık bölgeler, gelişmiş altyapıları ve uluslararası standartlarda hizmet kaliteleriyle bu sektörde öncülük yapmaktadır. Dünya çapında kış turizminden elde edilen yıllık gelir, yüz milyarlarca dolara ulaşırken, turizm ve spor ekonomisinin birleşmesi ülkelerin kalkınma stratejilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, kış turizmi sayesinde yerel kültürlerin ve gastronomik değerlerin tanıtımı da sağlanmaktadır. Erciyes Dağı, Kayseri’nin gözbebeği ve Türkiye’nin en modern kış turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 112 kilometrelik pist uzunluğu, uluslararası standartlara uygun teleferik sistemleri ve her seviyedeki kayak severlere hitap eden pist seçenekleriyle Erciyes, dünya çapında tanınan bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

‘ERCİYES, KAYSERİ’NİN EKONOMİK VE KÜLTÜREL KALKINMASINA KATKI SAĞLAYAN BİR DEĞERDİR’

Milletvekili Cıngı Erciyes’in en büyük avantajlarından birinin de Kayseri’nin kolay ulaşılabilir bir noktada yer alması olduğunu ifade etti. Cıngı konuşmasının devamında, “Gelişmiş havayolu ve karayolu bağlantıları sayesinde, yurt içi ve yurt dışından gelen turistler, kısa sürede bu eşsiz doğa harikasına ulaşabilmektedir. Ayrıca, Erciyes sadece kış sporlarıyla sınırlı kalmamakta, Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme fırsatı sunmaktadır. Kayseri Mutfağı’ndan Selçuklu mirasına kadar uzanan bu zenginlikler, bölgeyi yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda bir kültür destinasyonu haline getirmektedir. Erciyes, yalnızca bir kayak merkezi değil, aynı zamanda Kayseri’nin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan bir değerdir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist burada konaklamakta, alışveriş yapmakta ve Kayseri’nin eşsiz yöresel lezzetlerini tatmakta, bu suretle Kayserili ihracatçılarımıza paralel olarak Kayseri ekonomisine de azımsanmayacak derecede katma değer oluşturmaktadır. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla tüm kayak severleri ve kış sporlarına ilgi duyan yerli ve yabancı misafirlerimizi eşsiz atmosferi deneyimlemek için Erciyes’e davet ediyor, rezervasyonlarını şimdiden yapmalarını öneriyorum. Sözlerime son verirken Erciyes’in büyüleyici atmosferinde buluşmak dileğiyle teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.