Kayseri'de nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

Nesli tükenmekte olan Türk semenderi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görüntülendi.

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  • 09.11.2023 12:23
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:19
Kayseri'de nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nesli tükenmekte olan Türk semenderi, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde görüntülendi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personeli, nesli tükenmekte olan Türk semenderini görüntüledi.

Türkiye’de bulunan endemik bir hayvan olan Türk semenderi, su kenarlarında, vadi yamaçlarında ve nemli ortamlarda bulunur. Türk semenderi, genellikle Türkiye’nin güney ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan bir semender türü. Latince adı ’salamandra infraimmaculata’ olan hayvan, siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan bir vücuda sahiptir. Boyu 10-15 santim arasında değişen canlının, orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlar ana yaşam alanlarıdır. Zehirsiz olan Türk semenderi, endemik bir tür olduğu için yaşam alanlarının korunması ayrıca önemlidir. Nesli tehdit altında olan bu tür aynı zamanda ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin bir göstergesidir.

’Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi’ çerçevesinde tespit edilmiş olup her yıl izleme çalışması yapılmaktadır. Kayseri’de ise 6 bölgede gözlemlendi.

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İHA

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