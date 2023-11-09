KESOB Başkanı Odakır'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Atatürk'ü hatırlıyor, yas tutmadan gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümeye gayret ediyoruz' dedi.

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  • 09.11.2023 12:17
  • Güncelleme: 09.11.2023 12:17
KESOB Başkanı Odakır'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Odakır; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Atatürk’ü hatırlıyor, yas tutmadan gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümeye gayret ediyoruz” dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yılında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin Anadolu topraklarından atılması için çaba gösteren, namlusunu Anadolu’ya çeviren düşmanlara karşı silah arkadaşlarıyla birlikte kurtuluş mücadelesi vererek zafere ulaştı. Türk milletini devleti kurtarmak ve bekasını devam ettirmek adına örgütledi, bir araya getirdi, onlardan aldığı güç ve ilhamla düşmana karşı baş kaldırarak mücadele etti. Dönemin bütün zorluklarına rağmen zor olanı başardı ve Türk milletine yeni hedefler koydu ve o hedeflere ulaşabilmenin yollarına işaret etti. Yoklukla, zorlukla, cehaletle savaştı. Tam bağımsız bir Türkiye’nin inşası için ömrünü adadı. Savaşlardan zaferle çıkmasının ardından her alanda inkılaplara imza attı. Fabrikalar kuruldu, tarlalar işlendi, sanayinin temelleri atıldı, fikir dünyamızda ufkumuzu genişletti, çağı yakalamak için yeniliklere imza attı. Türk milletinin yüreğindeki vatan sevgisini bir kez daha açığa çıkardı ve milli duyguların sağlamlaşması adına adımlar attı. Ardında bir Cumhuriyet bırakıp gençlere emanet etti ve hayata veda etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yılında özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını idrak ettiğimiz bugünlerde Atatürk’ü hatırlıyor, yas tutmadan gösterdiği hedefe emin adımlarla yürümeye gayret ediyoruz. Bu kıymetli mirası geleceğimiz olan evlatlarımıza aktarmak hepimizin asli görevidir. Cumhuriyet çatısı altında, tam bağımsız Türkiye ideali ışığında, birlik ve beraberlik ruhuyla, milli duygularımıza ve birbirimize yaslanarak Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını, daha da güçlenerek varlığını sürdürmesini diliyorum. Bu kutlu mirası bize bıraktığı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

İHA

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