Kayseri'de öğrenim gören MYO öğrencileri ve mezunlarına mega destek

Kayseri Üniversitesi, Rektörlük Toplantı Salonu’nda yarışma sürecine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen teşviklerin önemini vurgulayan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmasında MYO’ların marka değerini yükseltmek ve öğrencilerin mesleki bağlılıklarını artırmak adına “StartUpMYO Proje Yarışması”nın önemli bir imkân olduğuna dikkat çekti.

Genç girişimcilerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya Kayseri Üniversitesi web sayfası üzerinden yapılan başvurular, akademiden, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından [meslek örgütlerinden] oluşan bir komite tarafından değerlendirilecek.

Final aşamasında dereceye giren en iyi 3 proje Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destek ile ödüllendirilecektir. Ticari değeri olan ve uygulanabilirliği bulunan projelerin melek yatırımcılara ve girişim sermayesi yatırım fonlarına erişimleri için gerekli destek sağlanacak. Mesleki yükseköğrenim gören öğrencileri teşvik etmeyi hedefleyen StartUpMYO Proje Yarışması”, genç girişimcileri desteklemenin yanı sıra Kayseri’nin sanayi ve teknoloji potansiyelini artırmayı da hedefliyor.