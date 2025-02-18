Kayseri sualtı arama kurtarma ekibi, dünya rekoru için hazırlanıyor

Kayseri Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma ekibi, 141 metre buz altı dalışıyla dünya ve Guinness rekoru kırılması hedeflerken 28 Şubat’a kadar buz altı dalışları gerçekleştirerek parkur keşfi yapacak ve güvenlik önlemlerini tamamlayacak. Hem gölün mevcut durumu hem de buz altı şartları üzerinde incelemelerde bulunan dalgıçlar, rekor denemesinin sorunsuz gerçekleşmesi için hazırlıklarına devam ediyor.