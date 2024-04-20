Kayseri'de organize suçlar cephaneliği ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 adet ’lav silahı’ olarak tabir edilen antitank silahı, 1 adet el bombası, 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tüfek, 69 adet farklı çap ve marka fişek, 231 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 12 adet çeşitli dönemlere ait kılıç, 43 adet mızrak ve ok ucu, 2 adet taş sütun, 1 adet İslami Döneme ait miğfer takımı, 76 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ve 5 adet el telsizi olmak üzere toplamda 455 adet suç unsuru ve tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Ekipler konu ile alakalı 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.