Siber polislerinden şehit ve gazi çocuklarına anlamlı etkinlik

Kayseri'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehit ve gazi çocukları için Siberay Güneş Fırtınası adlı çizgi filmi gösterimi yapıldı.

Siber polislerinden şehit ve gazi çocuklarına anlamlı etkinlik
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehit ve gazi çocukları için "Siberay Güneş Fırtınası" adlı çizgi filmi gösterimi yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY programı çerçevesinde şehit ve gazi çocukları ile yakınlarından oluşan 175 kişiye "Siberay Güneş Fırtınası" çizgi filmi gösterimi yapıldı.

Etkinlikte ayrıca 400 kişiye siber güvenlik, siber zorbalık, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, bilinçli internet kullanımı, yasadışı bahis ve internet güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Siber polislerinden şehit ve gazi çocuklarına anlamlı etkinlik
Siber polislerinden şehit ve gazi çocuklarına anlamlı etkinlik
İHA
Kayseri Gündem

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