Kayseri'de otelde kanlı hesaplaşma: 2 Ölü

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Çevreyol üzeinde bulunan bir otelin lobisinde yaşanan alacak verecek nedeniyle M.K. önce M.A.Ö'yı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Kayseri'de otelde kanlı hesaplaşma: 2 Ölü

Olay saat 22.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bir otelde meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olan M.K. ile M.A.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 4 kişi otelde bir araya geldi. M.K., tabancayla önce M.A.Ö.'ye ateş etti. Ardından aynı silah ile kendisini vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nin ve M.A.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.K. ve M.A.Ö.’nün cenazeleri Devlet Hastanesi  morguna kaldırıldı.

 

Haber Merkezi

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