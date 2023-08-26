Kayseri’de Pazartesi günü yağmurlu hava bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 27 – 28 Ağustos 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre hafta sonu güneşli ve sıcak geçecek olan hava hafta başı olan Pazartesi günü yerini sağanak yağışa burkacak. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde Pazar ve Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 13, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin, kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.