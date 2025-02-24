Kayseri'nin Tarihi ve Kültürel Mirası için öneriler sunuldu

Öne çıkan diğer başlıklar arasında Kültepe ve Koramaz Vadisi'nin UNESCO Kalıcı Listesi'ne girmesi için yapılan çalışmalar, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları çalışmasının güncellenmesi ve Millet Bahçesi’nde Yörük Türkmen çadırının kurulması bulunuyor. Ayrıca, Pamuk Hanı'nın restoresiyle beraber korunması ve işlevlendirilmesi, Kent Hafıza Merkezi oluşturulması ve Kayseri’deki Üniversitede bir Arkeoloji Bölümünün açılması gibi projeler de gündeme getirildi.

Grup, kentin tarihini netleştirmek ve gelecek nesillere aktaracak eserler seçmek için titizlikle çalışırken, tarihi mekanlarla ilgili belgesel çalışmaları ve fotoğraf/gravür yarışmaları düzenlemeyi de önerdi. Kültepe'nin sürekli gündemde tutulması ve Hoca Hasan Medresesi'nin restorasyonu da dikkat çekici öneriler arasında yer aldı.

Kayseri'nin zengin tarihini ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma amacı güden bu öneriler, şehrin geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.