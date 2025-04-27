  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği

Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği

Kayeri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek uçurtma şenliğiyle baharı karşılıyor. 'Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyor.

Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği

Etkinlik kapsamında, 7 yaş ve üzeri katılımcılara ücretsiz uçurtmalar dağıtılacak. Dileyenler kendi uçurtmalarıyla da etkinliğe katılabilecek. Organizasyon, Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri unvanına katkı sağlamayı amaçlarken, şehrin genç ve öğrenci dostu kimliğini de pekiştiriyor.

Kayseri halkı, gökyüzünü renklendirecek bu özel etkinlikte bir araya gelmeye davet ediliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Türkiye: Bölgesel Güvenliğin Anahtarı'
'Türkiye: Bölgesel Güvenliğin Anahtarı'
Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Dolandırıcılık suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
TSYD Kayseri Şubesi'nde başkan Doğan Havur oldu
TSYD Kayseri Şubesi’nde başkan Doğan Havur oldu
Gökmen Çiçek'ten Kayseri'ye Kültür Atağı: İl Halk Kütüphanesi'nde Sona Doğru
Gökmen Çiçek’ten Kayseri’ye Kültür Atağı: İl Halk Kütüphanesi’nde Sona Doğru
İYİ Partili Yücel, 'Şu caminin yapılan masrafına Kayseri halkının vicdanı elvermiyor'
İYİ Partili Yücel, “Şu caminin yapılan masrafına Kayseri halkının vicdanı elvermiyor”
Milletvekili Özsoy'dan İmamoğlu'na: 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'
Milletvekili Özsoy'dan İmamoğlu'na: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!