Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği

Etkinlik kapsamında, 7 yaş ve üzeri katılımcılara ücretsiz uçurtmalar dağıtılacak. Dileyenler kendi uçurtmalarıyla da etkinliğe katılabilecek. Organizasyon, Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri unvanına katkı sağlamayı amaçlarken, şehrin genç ve öğrenci dostu kimliğini de pekiştiriyor.

Kayseri halkı, gökyüzünü renklendirecek bu özel etkinlikte bir araya gelmeye davet ediliyor.