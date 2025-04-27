Kayseri'de Renkli Bir Bahar Etkinliği: Uçurtma Şenliği
Kayeri, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 13.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek uçurtma şenliğiyle baharı karşılıyor. 'Uçurtmalar Bizden, Uçurmak Sizden' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyor.
Etkinlik kapsamında, 7 yaş ve üzeri katılımcılara ücretsiz uçurtmalar dağıtılacak. Dileyenler kendi uçurtmalarıyla da etkinliğe katılabilecek. Organizasyon, Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri unvanına katkı sağlamayı amaçlarken, şehrin genç ve öğrenci dostu kimliğini de pekiştiriyor.
Kayseri halkı, gökyüzünü renklendirecek bu özel etkinlikte bir araya gelmeye davet ediliyor.