Kayseri'de Roma ve Bizans dönemine ait 2 adet heykel ele geçirildi
Kayseri'de Kocasinan Merkez Karakol Komutanlığı tarafından Y.Ö'nün ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada iki adet heykel ele geçirildi.
Kayseri Kocasinan Merkez Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ö’nün Osmangazi Mahallesi’ndeki ikametinde adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet heykel ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.