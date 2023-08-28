Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının getirdiği topraklar yollarda bozulmalara neden olurken, bazı araçlar da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi ve Yenice Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel sularının getirdiği topraklar bazı yollarda bozulmalara neden olurken, yağışla birlikte ev ve işyerlerini de su bastı. Hasarın meydana geldiği bölgelerde jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Selde bazı araçlarda zarar gördü.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de selin meydana geldiği yerlerde inceleme yaptı.