Kayseri'de sağlık çalışanlarından Filistin için 'sessiz yürüyüş'

Kayseri’de sağlık çalışanları tarafından Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma karşı yürüyüş düzenlendi sloganlar eşliğinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Gazze’de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri yaşandığını söyleyen Diş Hekimi Muzaffer Fırat, “İşgalci İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımı hız kesmeden devam ediyor. Kadın ,çocuk ,yaşlı on binlerce insan katledildi, katlediliyor. Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Topraklarını terk etmeyi reddeden 100 binlerce insan bombardıman altında ;açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Katil İsrail hastane okul demeden saldırıyor. Her saat en iyimser tablo ile 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda; yaklaşık yarım saat süren bu yürüyüşümüzde de muhtemelen en az 2 çocuk 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur. Bu hafta yine Şifa hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi . Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız; ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar için , mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Gelin hep birlikte Gazzeli meslektaşlarımıza kulak verelim. Gazzede destan yazan ,kendi şehadete eren ama insanlığı dirilten kahramanlara selam olsun .Sen kaybedeceksin İsrail, İnsanlık kazanacak! Filistin halkı kazanacak! Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak! Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak! Ve Bizler; Onlarla aynı mesleği yapmaktan gurur duyan; Ülkemizde ve dünyada, nice savaşlar, afetler, salgınlarda görev almış, üzerine düşeni yapmaya gayret etmiş hekimler ve sağlık çalışanları olarak çağrımızı yineliyoruz; Devletimize, ulusal ve uluslararası tüm ilgili kuruluşlara sesleniyoruz.Bizler Gazze için atılacak bütün adımlarda, insani ve tıbbi yardımlarda gönüllü olmaya hazırız .Dünyada nice meslektaşımızın da buna hazır olduğunu biliyoruz. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve uluslararası organizasyonları Gazze için ,insanlık için adım atmaya davet ediyoruz ve yine halkımıza ve meslektaşlarımıza "Boykot" çağrımızı yineliyoruz. Katil İsrail ile ilişikili şirketlerin açıkladığı rakamlara baktığımızda, yaptığımız küçük değişikliklerin çığ olup büyüdüğünü görebiliyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz, Kanıksamayacağız, Normalleştirmeyeceğiz, Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" diye konuştu.