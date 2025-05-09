Kayseri'de Sağlık Hizmetinde Dijital Dönüşüm: Aile Hekimleri ve Uzmanlar Arası Entegrasyon Toplantısı Yapıldı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, konuşmasında yeni dijital sistemin, vatandaşlara sunulan sağlık kalitesini yükselttiğine vurgu yaptı. Sistem sayesinde aile hekimleri, ihtiyaç duydukları durumlarda doğrudan uzman hekimlere ulaşarak randevu alabiliyor. Bu uygulama, hem hasta memnuniyetini artırıyor hem de sağlık sistemimizin sürdürülebilirliğine destek oluyor. Toplantıda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, yeni entegrasyonun detaylarını anlatarak, katılımcılara pratik bilgiler verdi. Hekimler ise, avantajlar kadar karşılaştıkları sorunları da paylaşarak, çözüm yollarını istişare etti. Sağlıkta dijital dönüşüm adımlarının Kayseri’de hız kazandığı bu etkinlik, hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunuyor.