Kayseri'de Sağlık Zirvesi: Başhekimler Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

Toplantının başında genel değerlendirmelerini paylaşan Dr. Erşan, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hastane yönetimlerinin karşılaştığı zorlukların ele alınması konularına vurgu yaptı.

Toplantıda, kamu hastanelerinin ihtiyaç ve talepleri masaya yatırıldı. Poliklinik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, acil servis triyaj uygulamalarının iyileştirilmesi ve normal doğum eylem planlarının gözden geçirilmesi gibi önemli konular üzerinde duruldu. Başhekimler, hizmet kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini sağlamak için yapılması gereken çalışmaları tartıştı.

Bu değerlendirme toplantısı, Kayseri'deki kamu hastanelerinin daha verimli hizmet sunması ve sağlık sektöründe yaşanan problemlerin çözülmesi adına önemli bir adım olarak görüldü.