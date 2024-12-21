Yahyalı'daki Maden işçileri eylem yaptı: Beş aydır maaşlarını alamıyorlar

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Dedeman Madencilik bünyesinde çalışan yaklaşık iki yüz maden işçisi, beş aydır maaşlarını alamadığını ve işten çıkarılan bazı işçilerin ise kıdem tazminatlarının ödenmediği iddiasıyla eylem yaptı. Şirket yetkilileri tarafından her hafta cuma günü ödeme yapılacağı sözü verilen ve vaatlerin yerine getirilmediğini iddia eden işçiler tepki gösterdi.

Bugün ise yaklaşık 60 kişilik bir işçi grubu Yahyalı’da toplanarak şirketten alacaklarının ödenmesini talep etti.

Öte yandan işçiler adına bir kişi, firma müdürünü arayarak durumu tekrar ilettiğinde firma müdürü iddiaya göre işçilere maaşlarının 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantının ardından 20 Aralık’ta ödeneceği sözünü vermişti. İşçiler, verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini ifade ederek, taleplerini dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.