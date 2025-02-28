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Kayseri'de Savunma Sanayii İçin Geleceğin Kâşifleri Yetişiyor

Kayseri'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir dönemi başlatacak Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından övgüyle anıldı.

Kayseri'de Savunma Sanayii İçin Geleceğin Kâşifleri Yetişiyor

Görgün, Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, okulun sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma vizyonunun altını çizdi.

Prof. Dr. Görgün, Belediye Başkanı Palancıoğlu ve ekibiyle okulun müfredatının hazırlanmasında iş birliği içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu proje, savunma sanayii ve milli yetkinlik hamlesi için çok değerli bir adım. Kayseri ve ülkemiz için çok kıymetli bir haber.”

Bu lise, geleceğin havacılık ve uzay bilimleri profesyonellerini yetiştirme misyonuyla sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin de gururu olmayı hedefliyor.

 

Haber Merkezi

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