Kayseri'de Savunma Sanayii İçin Geleceğin Kâşifleri Yetişiyor

Görgün, Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, okulun sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma vizyonunun altını çizdi.

Prof. Dr. Görgün, Belediye Başkanı Palancıoğlu ve ekibiyle okulun müfredatının hazırlanmasında iş birliği içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu proje, savunma sanayii ve milli yetkinlik hamlesi için çok değerli bir adım. Kayseri ve ülkemiz için çok kıymetli bir haber.”

Bu lise, geleceğin havacılık ve uzay bilimleri profesyonellerini yetiştirme misyonuyla sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin de gururu olmayı hedefliyor.