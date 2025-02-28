Kayserili kareteciler Tokat'tan 11 madalyayla döndü

Tokat'ta yapılan Okullar Arası Karate Gençler A-B Grup müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 11 madalyayla döndü.

Kayserili kareteciler Tokat'tan 11 madalyayla döndü

Kayseri’de Okullar Arası Karate İl Birinciliğinde başarılı olan sporcular gruplara gitmeye hak kazandı. Tokat’ta 24-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Karate Gençler A-B Grup müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Müsabakalara Kayseri’den giden ve sporculardan Genç B kategorisi 59 kilogram kumite branşında yarışan Eslem Özbek birinci oldu. Genç A kategorisi 59 Kilogram kumite branşında mücadele eden Ceylin Çelik ikinci oldu. Genç A kategorisi 53 kilogram Kumite branşında ringe çıkan Defne Arslan ikinci oldu. Genç B kategorisi 66 kilogramda kumite branşında 

Şevval Kandemir ve Yıldız Cingöz ikinci oldu. Mahmut Arslan, Yusuf Apılı, Dursun Kadir, Kaan Kandemir, Kibar Eylem Altuntaş, Fatma Koçak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi

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