Kayserili kareteciler Tokat'tan 11 madalyayla döndü

Kayseri’de Okullar Arası Karate İl Birinciliğinde başarılı olan sporcular gruplara gitmeye hak kazandı. Tokat’ta 24-25 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Karate Gençler A-B Grup müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 1 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Müsabakalara Kayseri’den giden ve sporculardan Genç B kategorisi 59 kilogram kumite branşında yarışan Eslem Özbek birinci oldu. Genç A kategorisi 59 Kilogram kumite branşında mücadele eden Ceylin Çelik ikinci oldu. Genç A kategorisi 53 kilogram Kumite branşında ringe çıkan Defne Arslan ikinci oldu. Genç B kategorisi 66 kilogramda kumite branşında

Şevval Kandemir ve Yıldız Cingöz ikinci oldu. Mahmut Arslan, Yusuf Apılı, Dursun Kadir, Kaan Kandemir, Kibar Eylem Altuntaş, Fatma Koçak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.