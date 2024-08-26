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  • Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine Anda Ekibi ulaştı

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine Anda Ekibi ulaştı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın cansız bedeni 12 bölgeden katılan Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından bulundu.

Kayseri'de sele kapılan kişinin cansız bedenine Anda Ekibi ulaştı
Kayseri GündemEditör

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın cansız bedeni 12 bölgeden katılan Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından bulundu.

Kayseri İHH arama kurtarma ekibinin de 10 kişiyle katıldığı arama kurtarma çalışması iki gün boyunca devam etti.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Güllüce Mahallesi’nde mahsur kalan araçlardan biri sele kapılıp dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye İHH Arama Kurtarma, Anda Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarılırken sel sularına kapılarak sürüklenen Muhittin Saraç’ın cansız bedeni aracından yaklaşık 10 kilometre mesafede bir evin bahçesinde balçık içinde ANDA Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy ve ekibi tarafından bulundu.

12 bölgeden Anda Arama Kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda sağanak sırasında mahsur kalan 8 araçla çok sayıda vatandaş güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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